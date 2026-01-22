Son Mühür/ Merve Turan - Toplumsal sorumluluk anlayışını her yıl farklı projelerle güçlendiren İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, bu yıl etkinliklerini “iyiliği birlikte büyütme” vizyonuyla hayata geçirdi. Yeni Yıl Panayırı ve Kış Konseri kapsamında okul yerleşkesinde kurulan alanlarda öğrenciler üretim yaptı, veliler sürece aktif katılım sağladı, ortaya çıkan dayanışma tablosu eğitime doğrudan katkıya dönüştü.

TEV’den anlamlı ziyaret

Etkinliğin ardından Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi yetkilileri okulu ziyaret etti. Görüşmede, İTÜ GVO İzmir Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam ev sahipliği yaptı. Ziyarette eğitime verilen desteğin uzun vadeli etkileri ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı.

“Geleceğin sorumluluğunu da üstleniyoruz”

Esra Sandalcı Adam ziyarette yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorumluluğudur. TEV ile yürütülen bu dayanışma, öğrencilerimizin iyilik bilincini güçlendirirken, eğitime umut olan gençlerin yolunu da birlikte aydınlatmaktadır.”

Sponsor desteğiyle güçlenen organizasyon

Okul Aile Birliği öncülüğünde düzenlenen organizasyona ana sponsor Conwas Lojistik destek sağladı. Altın sponsorlar Caploonba Mobilya, Voltran App, JK Hukuk Bürosu ve Savran Gıda da etkinliğin hayata geçirilmesine önemli katkı sundu.

“Birlikte ürettik, birlikte eğlendik, birlikte eğitime destek olduk” mesajıyla tamamlanan organizasyonla birlikte İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, eğitime destek olma ve ulusal kurumlarla güçlü iş birlikleri kurma misyonunu sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.