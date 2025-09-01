TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altınordu, son iki haftada istediği sonuçları elde edemedi. İzmir ekibi, sahasında Erbaaspor’la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İskenderunspor’a 4-0 mağlup oldu.

Ateş’in sistem arayışı

Teknik direktör Namet Ateş, Erbaaspor karşılaşmasında takımını 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürerken, İskenderunspor deplasmanında 3-5-2 sistemini tercih etti. Ancak bu değişiklik, özellikle savunmada büyük zaaflara yol açtı.

Savunma alarm verdi

Kırmızı-lacivertliler, yeni düzenle çıktığı maçta henüz 18’inci dakikada kalesinde 3 gol gördü. İlk kez ilk 11’de forma giyen kaleci Umut ile stoper Birhan, devre arasında oyundan alındı. Savunmadaki dağınık görüntü, farklı yenilgiyi engelleyemedi.

Gözler Erzincanspor maçında

Zorlu deplasmandan puansız dönen Altınordu, pazar günü sahasında 24Erzincanspor’u konuk edecek. Teknik ekibin bu mücadelede yeniden 4’lü savunmaya dönmesi bekleniyor.