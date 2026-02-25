Son Mühür - Fenerbahçe’de Fred ile sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takım sakatlıklarla boğuşuyor

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de mücadelede forma giyemeyecek. İngiltere’ye gidecek kafilede; sakatlıkları devam eden kaleci Ederson, savunmadan Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, orta sahadan Edson Alvarez ile Anderson Talisca, cezalı Fred ve UEFA listesinde yer almayan Mert Günok ile Anthony Musaba yer almadı.

Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Hulusi Efe Ceylan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Levent Mercan, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Sidiki Cherif.