Balıkesir semalarında gece yarısı gerçekleştirilen rutin görev uçuşu faciayla sonuçlandı. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı envanterinde bulunan bir F-16 savaş uçağı, saat 00.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazada uçağı kullanan pilot şehit oldu. Acı haberi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu kamuoyuyla paylaştı. Vali Ustaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

MSB: Uçağımızın enkazına ulaşılmıştır

Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB, şu mesajı yayımladı:

“9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz.”