Avrupa kupalarındaki kader maçına çıkacak olan Galatasaray, Juventus deplasmanında avantajını korumak için sahaya iniyor. İlk maçta alınan farklı galibiyet, temsilcimizin tur hesaplarında elini oldukça güçlendirmiş durumda. Matematiksel ihtimaller ışığında maçın olası sonuçları, doğrudan son 16 turu biletinin sahibini belirleyecek.

GALATASARAY JUVENTUS'A İKİ FARKLI YENİLİRSE TUR ATLIYOR MU?

İstanbul'da rakip fileleri 5 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, İtalya'ya büyük bir skor avantajıyla gidiyor. Rövanş mücadelesinde olası bir 2-0 veya 3-1 gibi iki farklı mağlubiyet durumunda dahi temsilcimiz adını bir üst tura yazdıracak.

Bu senaryolarda toplam skor sırasıyla 5-4 ve 6-5 olarak Galatasaray'ın lehine sonuçlanacak. Dolayısıyla her türlü bir ve iki farklı mağlubiyetler turu geçmek için yeterli olacak. Her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda ise temsilcimiz doğrudan yoluna devam edecek.

GALATASARAY 3-0 VEYA ÜÇ FARKLI YENİLİRSE NE OLUYOR?

Kritik deplasmanda ev sahibi Juventus'un sahadan 3-0 veya üç farklı başka bir skorla (4-1, 5-2 vb.) galip ayrılması halinde tur biletini alan taraf normal sürede belli olmayacak. Bu senaryoda toplam skor 5-5'te eşitleneceği için karşılaşma direkt olarak uzatma devrelerine taşınacak.

Oynanacak 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Üç farklı mağlubiyetler doğrudan bir elenme sebebi sayılmayacak.

GALATASARAY HANGİ SKORLARDA ELENİR VE JUVENTUS NASIL TUR ATLAR?

Sarı-kırmızılı ekibin turnuvaya veda etmesi için İtalyan temsilcisinin en az dört farklı bir galibiyete imza atması gerekiyor. Juventus'un sahadan 4-0, 5-1 veya daha farklı bir skorla galip ayrılması durumunda avantaj İtalyan ekibine geçecek.

Ev sahibinin dört ve üzeri farkla kazanacağı her türlü senaryo, Galatasaray'ın Avrupa defterini kapatması anlamına gelecek. Juventus'un turu geçmek için bu zorlu farkı yakalamaktan başka çaresi bulunmuyor.

GALATASARAY TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLACAK?

Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu Juventus virajını aşmayı başarması halinde Avrupa'da son 16 turuna kalma başarısı gösterecek. Turun geçilmesi durumunda temsilcimizin muhtemel rakiplerinin İngiltere devlerinden Liverpool veya Tottenham olması bekleniyor.

Avrupa arenasındaki kesin eşleşme tablosu, oynanacak maçların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek kura çekimi töreniyle resmiyet kazanacak.