Gözlerin Trump’ın vereceği karara çevrildiği süreçte, ABD merkezli Bloomberg dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Bloomberg’in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasında olası bir savaş ihtimaline karşı Ankara’nın teyakkuzda olduğu öne sürüldü. Haberde, komşu İran’da yaşanabilecek bir çatışma senaryosuna karşı Türkiye’nin kapsamlı hazırlıklar yürüttüğü iddia edildi.

Haberdeki iddialara göre, Türkiye’deki NATO hava gözetiminin öncelikleri değişti. Buna göre bir numaralı hedefin artık Rusya değil İran olduğu öne sürülürken, Konya’daki üsten kalkan gelişmiş AWACS radar uçaklarının İran üzerindeki izleme faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi.

'Mülteci kampı' ayrıntısı dikkat çekti

ABD ile İran arasında olası bir savaş senaryosunda yeni bir göç dalgasına karşı Ankara’nın farklı planları değerlendirdiği öne sürüldü. Haberde, çatışma ihtimali durumunda sınır hattında mülteci kampları kurulması seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi.

Trump'ın İran'la ilgili açıklaması

Trump, İran'la ilgili son açıklamasında şunları söyledi:

" İran'da en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan 'Nükleer silaha sahip olmayacağız' sözünü henüz duyamadık. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem. Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli"