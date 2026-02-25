UEFA'nın belirlediği eşleşme tablosuna göre Galatasaray Juventus engelini aşması halinde son 16'da doğrudan belirlenmiş bir rakiple karşılaşacak. Bu noktada kura çekimi söz konusu değil; tablo baştan belli. Sarı-kırmızılıları bekleyen isim ise İngiliz futbolunun iki devinden biri: Liverpool ya da Tottenham. Diğer play-off eşleşmesinin galibi, Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi olacak.

Galatasaray son 16'da Liverpool mu Tottenham mu ile eşleşecek?

Liverpool-Tottenham eşleşmesi de aynı play-off turunda oynanıyor. Bu karşılaşmadan galip çıkan takım, Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi olacak. Liverpool, lig aşamasını lider tamamlayan ve bu sezon Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. Tottenham ise Ange Postecoglou yönetiminde istikrarsız bir grafik çizse de yıldız kadrosuyla her an tehlikeli olabilen bir ekip. Sarı-kırmızılılar açısından her iki rakip de zorlu bir sınav anlamına geliyor.

Çeyrek finalde hangi takımlar bekliyor?

Galatasaray'ın son 16'yı da geçmesi durumunda çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nin ağır topları devreye giriyor. Turnuva tablosunun aynı tarafında yer alan eşleşmelere göre sarı-kırmızılıların çeyrek final muhtemel rakipleri şöyle:

PSG veya Monaco (Fransa derbisi)

Barcelona veya Chelsea (İspanya-İngiltere devi)

Bu eşleşmelerin galipleri çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşacak ve kazanan takım, Galatasaray-Liverpool/Tottenham hattının galibiyle eşleşecek.

Yarı finale kadar yükselse hangi devlerle karşılaşır?

Turnuva tablosunun diğer tarafında ise Arsenal, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Atalanta, Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Benfica gibi Avrupa'nın en köklü kulüpleri mücadele ediyor. Galatasaray'ın yarı finale kadar ilerlemesi halinde bu devlerden biriyle karşılaşması mümkün. Ancak öncelikli hedef, bu gece Torino'da avantajı koruyarak 12 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırmak.

12 yıllık hasret bitiyor mu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2013-14 sezonunda son 16'ya kalmıştı. O dönem de yine Juventus karşısında alınan galibiyetle gruptan çıkan sarı-kırmızılılar, son 16'da Chelsea'ye elenmişti. Tarihin tekerrür edip etmeyeceği bu gece Allianz Stadyumu'nda belli olacak. Maç TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz izlenebilecek.