Hakan Balta kimdir?

Hakan Balta, 23 Mart 1983'te Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. Futbol kariyerine Almanya'da adım atan Balta, genç yaşlarda savunma hattındaki yeteneğiyle dikkat çekti. Hem sol bek hem de stoper mevkisinde görev yapabilen çok yönlü yapısı, onu teknik direktörlerin vazgeçemediği bir isim haline getirdi. Disiplinli oyun anlayışı, taktik zekası ve maç boyunca sürdürdüğü yüksek konsantrasyon, Balta'nın en belirgin özellikleri arasında yer aldı.

Hakan Balta Galatasaray'da hangi yıllar oynadı?

Hakan Balta, 2007 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayla 2018'e kadar tam 11 sezon mücadele etti. Bu süre zarfında pek çok teknik adamla çalışan Balta, kadro değişikliklerine rağmen takımdaki yerini korumasını bildi. Savunmanın her bölgesinde görev üstlenebilmesi, onu farklı taktik sistemlerde değerli kıldı.

Galatasaray'daki uzun kariyeri boyunca birden fazla Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşayan Balta, kulübün altın dönemlerinin ayrılmaz parçası oldu. Büyük maçlardaki soğukkanlılığı ve hata oranının düşüklüğü, taraftarın kendisine duyduğu güveni pekiştirdi.

Milli takım kariyeri

A Milli Takım formasını da giyen Hakan Balta, uluslararası arenada Türkiye'yi çeşitli turnuva elemelerinde temsil etti. Savunmadaki istikrarlı çizgisini milli takıma da taşıyan deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası eleme gruplarında görev aldı.

Futbol sonrası dönem ve güncel görevi

2018'de kramponlarını asarak aktif futbolculuğa veda eden Hakan Balta, sahadan tamamen uzaklaşmadı. Emekliliğinin ardından antrenörlük alanına yönelen Balta, şu anda A Milli Takım teknik ekibinde görev yapıyor. Sahada biriktirdiği 15 yılı aşkın tecrübeyi genç nesillere aktaran Balta, Türk futboluna farklı bir cepheden katkı sunmaya devam ediyor.

Son günlerde oğlu Çağrı Hakan Balta'nın Galatasaray altyapısından Fenerbahçe'ye geçişiyle birlikte adı yeniden manşetlere taşınan Hakan Balta, hem kendi kariyeri hem de oğlunun transfer süreci nedeniyle futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.