Fransız sağ bek ilk 11'de yer almadı. Peki Boey sakat mı, cezalı mı yoksa teknik tercih mi? Sacha Boey, rövanş karşılaşmasında da tıpkı ilk maçta olduğu gibi yedek kulübesinde başlıyor. Oyuncunun herhangi bir sakatlığı veya cezası bulunmuyor. Karar tamamen teknik direktör Okan Buruk'un taktik planlamasıyla ilgili.

Sacha Boey neden ilk 11'de değil?

Okan Buruk, Juventus rövanşında sağ bek pozisyonunda farklı bir tercih yaptı. İlk maçta da aynı stratejiyi uygulayan teknik adam, Boey'i maçın ilerleyen dakikalarında sahaya sürerek rakip savunmanın yorulduğu anlarda fark yaratmasını planlıyor. Sağ bekte daha dinamik bir başlangıç kadrosu tercih eden Buruk, Juventus'un kanat oyuncularına karşı özel bir savunma planı hazırladı.

Boey, ilk maçta da yedek kulübesinde başlamış ancak 83. dakikada oyuna girip sadece üç dakika sonra Galatasaray'ın beşinci golünü kaydederek tarihi gecenin en çarpıcı isimlerinden biri olmuştu. Gol sonrasında yaptığı sert el hareketi, eski takımı Bayern Münih'e bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Sacha Boey sakat mı, cezalı mı?

Hayır. Sacha Boey'in herhangi bir sakatlık sorunu veya kart cezası bulunmuyor. Fransız oyuncu kamp kadrosunda yer alıyor ve maça yedek olarak hazır bekliyor. Durumu tamamen Okan Buruk'un taktiksel tercihiyle bağlantılı. Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey müsabakalarda teknik direktörlerin yıldız oyuncuları ikinci yarı kozu olarak yedekte tutması sık rastlanan bir strateji.

Sacha Boey kimdir?

Sacha Boey, 2000 doğumlu Fransız sağ bek oyuncusu. Kariyerinde Rennes ve Galatasaray formalarını giyen Boey, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla göz doldurarak 2024 yılında Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer oldu. Ancak Alman devinde beklenen çıkışı yakalayamadı ve devre arasında kiralık olarak eski takımı Galatasaray'a geri döndü. Hızı, hücuma katkısı ve savaşçı ruhuyla bilinen Boey, dönüşünden bu yana taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Juventus-Galatasaray rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'da başlıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İlk maçtaki 5-2'lik avantajıyla sahaya çıkan Galatasaray, çeyrek finale kalma hedefiyle mücadele veriyor.