Çorum’un merkez ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde’de akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

İddiaya göre, N.A. isimli kadın, imam nikahlı eşi M.A. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan kadın, eşine ait 34 DTD 379 plakalı otomobilin yanına giderek aracı ateşe verdi.

İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Çorum Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çevreye sıçramaması olası bir faciayı önledi.

Şüpheli kadın olay yerinden kaçtı

Aracı ateşe verdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan N.A., polis ekiplerinin takibine girdi. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı bir araştırma başlatan ekipler, şüpheli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.