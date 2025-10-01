Mardin’in Yeşilli ilçesinde eğitim veren bir ortaokulda, öğle saatlerinde toplu rahatsızlanma vakası meydana geldi. Okulda bulunan 67 öğrenci, kısa süre içinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

Öğrencilerin art arda aynı belirtileri göstermesi üzerine öğretmenler ve okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri alarma geçti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri okulda yapılan öğrenciler, tedbir amacıyla çevredeki hastanelere nakledildi. Hastanelerde yoğun bir sağlık taraması yapıldı, öğrenciler serum tedavisine alındı.

Sağlık durumları iyi, taburcu edildiler

Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, öğrencilerin sağlık durumlarında ciddi bir risk bulunmadığı öğrenildi. Tedavileri tamamlanan öğrencilerin büyük bir kısmı aynı gün taburcu edildi.

Zehirlenme şüphesi gündemde

Yaşanan olayın ardından savcılık harekete geçti. İlk değerlendirmelere göre öğrencilerin okulda tükettikleri yemekten kaynaklı gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın kesin nedeninin ortaya çıkması için yemekten alınan numunelerin laboratuvarlarda inceleneceği belirtildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu rahatsızlanma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.