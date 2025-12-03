Son Mühür - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "Konnektivite: Order-Disorder-Reorder" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner'25 etkinliği dün düzenlendi.

Vizyoner’25 programında, Okan Bayülgen’in moderatörlüğünü üstlendiği 'Bir Sohbetin İçinde Zamane Dünyası' oturumunda konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Orta Doğu’nun stratejik önemine dikkat çekti:

"Keşke Orta Doğu uyansa. Türkiye, keşke Orta Doğu’da uyansa. Burası doğrudan doğruya Kuzey Akdeniz’dir. Kuzey Akdeniz, tarih boyunca kendini savunan bir bölgedir"

''Çok kritik bir noktadayız''

"İktidar ve muhalefet olarak insanlar aklını başına toplamazsa, temel müesseselerimize saldırmaktan, tahrip etmekten zevk alırsa bedelini orta sınıflar çok fena öder. İşinde gücünde olan insanlar, çocuklarımız bunun bedelini öder. Yani Gazzelilerin bile durumunu özleyecek hale geliriz. Çok kritik bir noktadayız"