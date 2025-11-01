Son Mühür / Merve Turan- Son zamanlarda ekranların favorilerin Uzak Şehir dizisinin Alya karakterini başarılı bir şekilde canlandıran oyuncu Sinem Ünsal, bu kez sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Eşek fotoğrafı paylaştı

“Uzak Şehir” dizisinde Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan ve sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmasıyla göz dolduran Ünsal, sabah saatlerinde bir eşek fotoğrafı paylaşarak gönderisine “Sabah kahvesine buluştuk” notunu ekledi. Ünlü oyuncunun mizah dolu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları, Ünsal’ın doğal ve esprili tarzına övgüler yağdırdı.