Son Mühür- Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, “Kadın Değil Baş Belası”, “Kınalı Yapıncak” ve “Feride” gibi filmlerin yıldızı Engin Çağlar yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu

Yeşilçam’ın sevilen jönlerinden Engin Çağlar’ın vefatını Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Vakfın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Film-San Vakfı’nın kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Sanat dünyasında büyük üzüntüye yol açan ölüm haberi, çok sayıda sanatçı ve sinemasever tarafından sosyal medyada da paylaşıldı.

Sinemaya adanan bir ömür

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitimini tamamlayan Çağlar, ardından Almanya’da iç mimarlık eğitimi aldı.

Henüz genç yaşta sanata yönelen Çağlar, 1962 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmada ikinci olarak sinema dünyasına ilk adımını attı. Aynı yıl, Fatma Girik ile birlikte rol aldığı “Öksüz” filmiyle Yeşilçam sahnesine çıktı.

Türk sinemasında unutulmaz bir yüz

Engin Çağlar, 1960’lı ve 70’li yıllarda Yeşilçam’ın en üretken döneminde yer aldı. Başrolünde oynadığı filmler arasında “Kadın Değil Baş Belası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber”, “Rüyalar Gerçek Olsa” ve “İntizar” gibi unutulmaz yapımlar bulunuyor.

Çağlar, kariyeri boyunca Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi Türk sinemasının efsane isimleriyle kamera karşısına geçti.

Romantik rollerin usta ismi olarak hafızalara kazınan oyuncu, Yeşilçam döneminin “nazik beyefendisi” olarak da anılıyordu.

İsim hikayesini böyle anlatmıştı

Gerçek adı Çağlan Övet olan sanatçı, “Engin Çağlar” ismini nasıl aldığını yıllar önce şöyle anlatmıştı: “Ses Mecmuası yazarı rahmetli bir arkadaş dedi ki, ‘Senin Çağlan Övet adın soyadın ama daha akılda kalan bir sinema ismi bulalım. Sinema ismin Engin olsa ya?’ dedi.

İsmim Engin olsun ama ben Çağlan ismini hem seviyorum hem de babam koymuş. Ama hem Engin hem Çağlan ‘n’ ile bitiyor.

‘Çağlar’ yapalım ki anonslarda vursun ‘Engin Çağlar’ diye dedim. Oradan çıktı isim. Ben kullanamadım ama nüfus kağıdım hala Çağlan Övet.”