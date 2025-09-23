Son Mühür- Balıkesir Sındırgı merkezli 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin ardından bölgede korkutan hareketlilik devam ediyor.

6.'1'lik deprem sonrası 10 bin 50 artçı sarsıntı tespit edildiğini belirten Bilim Akademisi üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, ''Bunların 40 tanesi 4.0 ve 4.9, 345 tanesi ise 3.0 ve 3.9 büyüklüğünde depremler. Biz Sındırgı'nın kuzeyinde bekliyorduk ancak depremler güneyde meydana geliyor. Güneyde meydan gelen deprem fırtınasının üç nedeni olabilir'' hatırlatmasında bulundu.



Nedir bu ihtimaller?



Prof. Dr. Okan Tüysüz,

''Birincisi Sındırgı'nın güneyinde daha önce bilmediğimiz fay ya da fayların 6.1'lik deprem sonrası harekete geçmesi olabilir.

İkinci ihtimal, jeotermal suların yani sıcak suların yer içindeki hareketleri olabilir.

Üçüncü ihtimalse volkanik kayaların magma dediğimiz erimiş kayaların hareket etmesiyle oluşabilir.

Bu üç ihtimalden hangisinin doğru olduğunu anlayabilmek için oldukça detaylı çaışmalar yapılması gerekir.'' mesajı verdi.



Daha büyük deprem beklemiyorum...



''Halkın merakla beklediği şey, ''Daha büyük bir deprem olur mu?'' sorusunun cevabı.'' diyen Prof. Tüysüz,

''Benim kanaatim daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde. 6.1'lik depremin 5.1'e kadar çıkan artçıları olmuştur. Büyük ölçüde Sındırgı fayıyla ilgili stres boşalmıştır. Ama güneyde bilmediğimiz bir etkinlik var. Ben bir kaç ay daha buradaki etkinliğin devam edeceğini düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken şey, daha önceki depremlerde hasar almış binaların dikkatle gözlenmesi gerekir.'' hatırlatmasında bulundu.