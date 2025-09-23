Son Mühür - Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a, KKTC vatandaşlık belgesi ve kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından takdim edildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu toplantıları için ABD’de bulunan Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar’ı North Carolina’daki Türk Kültür ve Toplum Merkezi’nde ziyaret etti.

Vatandaşlık belgesi ve kimliğini aldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, görüşme sırasında Prof. Dr. Aziz Sancar’a KKTC kimlik kartı ve vatandaşlık belgesi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından şahsen teslim edildi. Ziyaret sırasında Ertuğruloğlu’na, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile Danışmanı Selen Küçük eşlik etti.