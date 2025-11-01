Son Mühür/ Beste Temel- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sonuçları kamuoyuyla paylaşarak 607 konut ve 93 iş yerinin zarar gördüğünü açıkladı.

32 bin bağımsız birimde inceleme yapıldı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından tüm yapıların yeniden tarandığını ve toplam 32 bin bağımsız birimde hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kurum, “Ekiplerimiz ilk andan itibaren sahadaydı. Hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle yürüttük” ifadelerini kullandı.

760 bağımsız bölüm hasarlı tespit edildi

Bakanlığın verilerine göre, yapılan incelemelerde toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu belirlendi. Bu birimlerin 607’si konut, 93’ü ise iş yeri olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, ağır hasarlı binalarda ikamet eden vatandaşların güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini ve kontrol süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

“Vatandaşlarımızın endişesi olmasın”

Murat Kurum, açıklamasında vatandaşlara güvence vererek devletin tüm imkânlarıyla bölgede olduğunu vurguladı:

“Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız.”

531 yeni konutun temelleri atıldı

Bakan Kurum, depremin ardından inşa sürecinin hızla başladığını da belirtti. İlk depremin üzerinden henüz bir ay geçmişken, 531 konutun temellerinin atıldığını açıkladı.

“Vatandaşlarımızın mağduriyetini kısa sürede gidereceğiz. Kalıcı ve güvenli konutları süratle tamamlayarak teslim edeceğiz.” dedi.