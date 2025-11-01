Son Mühür- Balıkesir güne yine depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.58’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 6,79 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem çevre ilçelerde de hissedildi

Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, Balıkesir genelinde ve çevre ilçelerde hissedildiği iddia edildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmuyor

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Ekiplerin bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.