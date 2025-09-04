Ana depremin yol açtığı yıkım ve hasarın yanı sıra, bölge halkı artçı depremler nedeniyle tedirginliğini koruyor. Zaman zaman 4,8 büyüklüğüne kadar ulaşan sarsıntılar, özellikle gece saatlerinde hissedilirken, vatandaşlar arasında paniğe yol açıyor. Yüksek şiddetli artçı depremlerin hasarlı binalardaki durumu daha da kötüleştirdiği belirtiliyor.

Afetzedeler için AFAD tarafından 200’den fazla konteyner ev kuruldu. Dükkanları hasar gören esnaf için de Sındırgı Belediyesi'nin oluşturduğu alanın yanı sıra, AFAD’ın desteğiyle konteyner dükkanlar hizmete açılıyor.

Evler Güvenli Olsa da Geceyi Dışarıda Geçiriyorlar

Bölgedeki birçok vatandaşın evinde herhangi bir hasar olmamasına rağmen, yaşanan korku ve panik nedeniyle geceyi çadırlarda veya araçlarında geçirdiği görülüyor. Yaşananları en acı şekilde hissedenlerden biri olan Pervin Soyak Çakır, "Allah bir daha o günü yaşatmasın. Evimizde çatlak yok ama geceleri içimiz rahat etmiyor, çadırda kalıyoruz. O büyük depremi yaşayan vatandaşların acısını şimdi daha iyi anlıyoruz. İnşallah bu artçılar bir an önce biter" dedi. Başka bir vatandaş ise çocukların korkusu nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda kaldıklarını ifade etti.