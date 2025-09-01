Son Mühür - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın göreve gelmesinin ardından uygulanan mali disiplin politikası, somut sonuçlar vermeye başladı. Altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 2 kazıyıcı-yükleyici, 1 lastikli ekskavatör ve 2 traktör, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla araç parkına dahil edildi.

“Kaynaklarımızı halkımız için kullanıyoruz”

Başkan Ertaş, gelir ve giderlerin titizlikle yönetildiğini vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana israfı önleyip kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanıyoruz. Öz sermayemizle aldığımız bu 5 iş makinası, ilçemize daha hızlı ve etkili hizmet sunmamızı sağlayacak” dedi.

Yatırımlar devam edecek

Belediye kaynaklarının doğru yönetilmesi sayesinde yatırım ve hizmetlerin artarak süreceğini belirten Ertaş, Edremit’in ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaların devam edeceğini kaydetti.