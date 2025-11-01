Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasarlı 9 bina ve 2 metruk yapı kontrollü şekilde yıkıldı; ilçede enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ağır hasarlı yapılar tek tek yıkıldı

Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma süreci devam etti. Balıkesir, Akhisar ve İbiler caddelerinde yer alan 2, 4 ve 5 katlı toplam 9 ağır hasarlı bina ile 2 metruk yapı ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Çalışmalar sırasında güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

Sessizlik çöktü, çınarlar tanıklık etti

Balıkesir Caddesi’nde bulunan asırlık çınar ağaçları, sararmış yapraklarıyla birlikte yıkımlara sessizce tanıklık etti. Bir zamanlar yaşamın yoğun olduğu sokaklarda şimdi enkaz araçlarının sesi duyuldu. Bölge sakinleri, mahallelerin eski hareketliliğinin yerini sessizliğe bıraktığını ifade etti.

Deprem hareketliliği sürüyor

Bölgede artçı sarsıntılar aralıklarla hissedilmeye devam ederken, vatandaşlar deprem nedeniyle duydukları tedirginliği dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarını ilçe genelinde sürdürürken, belediye ve AFAD ekipleri de yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerini koordineli şekilde yürütüyor.