Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, belediye hizmet binası yerine Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırda çalışmalar yürütülüyor.

Belediye ekipleri hem sahada hem de meydandaki çadırda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

“Dayanışma ile atlatacağız”

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede bugüne kadar 6 binden fazla artçı sarsıntının kaydedildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Hemşehrilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın güvenliği için hizmet binamız yerine Cumhuriyet Meydanı’na kurduğumuz çadırda hizmet vermeye başladık. Saha personelimiz canla başla çalışıyor. Kesintisiz hizmet sunmayı sürdürüyoruz. Dayanışma ve birlik ruhuyla bu süreci hep birlikte atlatacağız.”