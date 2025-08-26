Balıkesir'de meydana gelen artçı sarsıntıları değerlendiren Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, bölgedeki sismik aktivitenin bir süre daha devam edeceğini belirtti. 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından yaşanan artçıların beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Aykan, "Balıkesir'de bu artçılar uzun süre devam edecek" dedi.

Deprem fırtınası doğuda ilerliyor

10 Ağustos'ta Balıkesir'de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgedeki durumu yakından takip eden Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deprem aktivitesinin doğuya doğru kaydığını ve Gelenbe Fayı üzerinde de küçük ölçekli depremlerin başladığını söyledi. Sındırgı ilçesinde yaşanan 4 ve 5.1 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların halkta endişe yarattığını belirten Aykan, bu sarsıntıların aslında bir "deprem fırtınası"na benzediğini ve bu büyüklükteki artçıların bir süre daha süreceğini ifade etti.

Aykan, sarsıntıların Sındırgı Fayı'nın bulunduğu alanda yoğunlaştığını ancak hareketliliğin doğuya doğru kaydığını dile getirdi. Sındırgı Fayı'nın batı kısmında yer alan Gelenbe Fayı'ndaki hareketlenmeye de dikkat çeken Aykan, "Depremlerin hemen yakınındaki faya transferi sonucunda, Gelenbe Fayı'nda da küçük ölçekte depremler meydana geliyor. Depremlerin transferi devam ederse Balıkesir'de yeni depremler gelişebilir" uyarısında bulundu.

Vatandaşlara bina kontrolü uyarısı

Jeoloji Mühendisi Aykan, artçı sarsıntıların uzun süre devam etmesi beklendiği için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle 4 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin, hasar görmüş binalarda yapısal sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Bu tür deprem fırtınaları genellikle büyük bir yıkıma neden olmaz, ancak artçılar uzun süre devam edebilir. Bu nedenle, evlerde oluşan yapısal hasarların kontrol edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu yönde önlem alması ve artçı sarsıntılara karşı bilinçli olması önemlidir" şeklinde konuştu.