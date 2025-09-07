Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise depremlerin büyüklüğü 4.9 ve 4.1 olarak belirtildi.

Peş Peşe Gelen Sarsıntılar

Balıkesir'i sarsan ilk deprem, saat 12:35:09'da meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğü 4.9 (Ml) olarak ölçüldü ve yerin 7.72 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntının ardından saat 12:41:58'de, sadece altı dakika sonra, aynı bölgede 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi.

Belediye Başkanı Hasarı Duyurdu

Depremlerin hemen ardından açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede yaşananlar hakkında bilgi verdi. Başkan Sak, sarsıntılar nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ancak iki metruk binanın yıkıldığını belirtti. Olay yerine ekiplerin sevk edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Şu an için başka bir hasar bildirimi gelmediği öğrenildi.