Balıkesir'i sarsan ilk deprem, saat 12:35:09'da meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinden edinilen bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğü 4.9 (Ml) olarak ölçüldü. Yerin 7.72 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

İkinci Deprem 6 Dakika Sonra Geldi

İlk depremin üzerinden henüz altı dakika geçmişken, aynı bölgede ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Saat 12:41:58'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.1 (Mw) olarak kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 9.96 kilometre olarak belirlendi.

Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, yetkililer bölgedeki vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.