Son Mühür- Futbol yorumcusu Sinan Engin, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın 343 Digital kanalında yayınlanan Beş Çayı programına katıldı. Saha dışındaki konulara da değinen Engin, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

“Uzak Şehir” en sevdiği dizi

Programda Türk dizileri üzerine konuşan Engin, televizyon yapımlarını yakından takip ettiğini söyledi. Son dönemde en çok izlediği dizinin “Uzak Şehir” olduğunu dile getiren yorumcu, dizideki sahnelerle ilgili bir anısını da paylaştı.

“Artık öpüştür bunları”

Engin, dizinin senaristine bizzat ulaşarak esprili bir şekilde tepkisini dile getirdiğini anlattı. Ünlü yorumcu, “Uzak Şehir’in senaristine sinirlendim! Konuştum senaristle, ‘Ya, dedim, bunları öpüştür artık!’” sözleriyle izleyici olarak heyecanını aktardı.

Sosyal medya onu konuştu

Sinan Engin’in bu itirafı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Kullanıcılar, “O sahneyi sana borçluymuşuz” şeklinde esprili yorumlar yaparak Engin’in çıkışını gündeme taşıdı.