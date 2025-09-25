Son Mühür- Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ile Tayyar Öz çifti ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyaya giren MASAK raporunda, sanıkların “suç örgütü kurduğu” yönünde bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca şirketin kozmetik ürün satışlarının büyük ölçüde e-ticaret yoluyla gerçekleştirildiği, sahte işlem veya yasa dışı bahis ile kripto para bağlantısına rastlanmadığı kaydedildi.

Üç suçtan takipsizlik kararı

Savcılık, raporun ardından Öz çifti ve Karaorhanlı hakkında “resmî belgede sahtecilik”, “suç örgütüne üye olma” ve “kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçlarından takipsizlik kararı verdi.

Vergi kaçakçılığı tespit edildi

Ancak vergi incelemelerinde, şüphelilerin ortağı olduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle kamuya yaklaşık 10 milyon lira zarar verildiği, zararın ceza faiziyle birlikte 51 milyon liraya kadar yansıtıldığı ifade edildi.

“Mal varlığını gizleme”

Savcılık, elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirmesinde bulunarak, Özlem Öz, Tayyar Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında “mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek” suçundan iddianame hazırladı. İddianamede şüpheliler için 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava tarihi belli oldu

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Fenomen çift ve şirket ortağı, 19 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak.