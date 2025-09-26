Son Mühür - Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, 343 Digital YouTube kanalında Arda Turan’ın eşi Alışan Doğan Turan’ın sorularını yanıtladı. Engin, Beyaz Futbol programıyla ilgili hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

14 yıldır programda yer aldığını belirten Sinan Engin, artık ayrılma zamanının geldiğini ifade etti. Engin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum artık yeter. Yoruldum çünkü Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor” Daha öncede bu kararı almıştı Sinan Engin, daha önce de programdan ayrılmayı düşündüğünü ancak Osman Gökçek’in etkisiyle bu kararından geri döndüğünü söyledi.