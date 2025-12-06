LaLiga’nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo’yu ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör Xabi Alonso, düzenlenen basın toplantısında hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de genç yıldız Arda Güler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Arda oyunu farklı seviyelerde oynayabilen bir futbolcu”

Athletic Bilbao maçında Arda’yı yedek başlatan Alonso, genç oyuncunun performansına ilişkin gelen soruya geniş bir yanıt verdi. İspanyol teknik adam, Arda Güler’in sahadaki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Takımın ihtiyaçlarına göre oyunu farklı yüksekliklerde oynama ve etkisini farklı derecelerde gösterme yeteneğine sahip. Oyunu yönlendirmeyi biliyor ve aynı zamanda kilit pası da verebiliyor.”

“Geç koşularla ceza sahasına girebiliyor”

Alonso, Arda’nın oyun zekâsının Real Madrid’e önemli katkı sunduğunu da vurguladı:

“Hatta ceza sahasına geç koşularla da girebiliyor. Etrafındaki duruma göre uyum sağlayabiliyor. Bu özelliği takımın taktiklerine esneklik katıyor.”

“Hâlâ gelişiyor; ona yatırım yapmamız gerekiyor”

Alonso, genç oyuncunun yüksek potansiyel taşıdığını belirterek Arda’nın gelişimine önem verdiklerini aktardı:

“Ama hâlâ gelişiyor ve ona yatırım yapmamız gerekiyor. Kulüpler Dünya Kupası’nda da söylediğim gibi, çünkü o farklı bir oyuncu.”

Celta Vigo maçı öncesi kadro planlaması

Real Madrid’in yarınki karşılaşmada rotasyon yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, Alonso’nun Arda Güler’e dair olumlu mesajları, genç futbolcunun Celta Vigo maçındaki rolüne dair beklentileri artırdı.