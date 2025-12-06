İlave TV ve Kendine Muhabir adlı sosyal medya kanallarında yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadelerin yer alması üzerine savcılık harekete geçti.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Röportajı veren Halil Kürklü tutuklandı

Soruşturma kapsamında ilk olarak röportajdaki sözleri kullanan Halil Kürklü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kürklü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendine Muhabir Yöneticisi Köksoy da tutuklandı

Röportajın yayımlandığı hesabın yöneticilerinden Hasan Köksoy da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Köksoy, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Arif Kocabıyık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık hakkında ise “hakaret” suçlamasıyla yakalama müzekkeresi çıkarıldı.

Kararın ardından polis ekipleri Kocabıyık’ı Çanakkale’de gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edildi, tutuklandı

Çanakkale Adliyesi’ne getirilen Kocabıyık, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocabıyık’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tutuklama kararına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Arif Kocabıyık az önce Çanakkale’de çıkarıldığı mahkemede maalesef tutuklandı…”

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Savcılık, röportajın çekilmesi, yayınlanması ve paylaşılması süreçleriyle ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Dosyada hem röportajı veren kişi hem de içerik üretim aşamasında yer alan isimlerle ilgili dijital delillerin incelendiği öğrenildi.