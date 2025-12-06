Maç, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanması bekleniyordu. Taraftarlar tribünleri doldururken, Yeni Malatyaspor yönetimi hakeme kadro yetersizliğini bildirdi. Soruşturma, Türk futbolunda geniş yankı uyandıran bahis skandalı bağlantılı olarak kulübü etkiledi. Hakem, ek süre tanıyarak kulübün oyuncuları tamamlamasını bekledi ancak bu gerçekleşmedi.

Maç Neden Ertelendi? Bahis Soruşturması Etkisi

Soruşturma, 2. Lig'de birden fazla takımı kapsayan bir operasyonun parçası. Yeni Malatyaspor'un 7 oyuncusu, bahis iddiaları nedeniyle geçici olarak cezalandırıldı. Bu durum, kulübün ligdeki zorunlu kadro sayısını karşılamasını engelledi. Kulüp yetkilileri, sahaya çıkma hazırlığı yapmasına rağmen resmi açıklamalarında erteleme gerekçesini doğruladı. Isparta 32 Spor takımı ise maç yerine dönmek zorunda kaldı.

Hakemin Erteleme Kararı

Hakem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre hareket etti. Kadro tamamlanamaması halinde müsabakanın ertelenmesi prosedürü uygulandı. Tribündeki taraftarlar, uzun bir bekleyiş sonrası stadyumdan ayrıldı. TFF, erteleme sonrası inceleme başlattı ancak resmi bir bildiri yayınlamadı. Benzer durumlar, geçmiş liglerde nadir olsa da soruşturmalar sırasında sıklaştı.

Yeni Tarih Belirsizliği

Maçın ne zaman oynanacağı konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. TFF'nin takvimine göre, erteleme sonrası en yakın boş tarihler değerlendiriliyor. Kulüpler, federasyondan hızlı bir karar bekliyor. Bu erteleme, 2. Lig puan durumunu etkileyecek ve iki takımın fikstürünü zorlayacak. Taraftarlar, sosyal medyada yeni tarih talebinde bulundu.

Olay, Türk futbolundaki bahis sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında diğer liglerde de benzer cezalar uygulandı. Yeni Malatyaspor, sezon ortasında kadro revizyonu yapmak zorunda kaldı. Isparta 32 Spor ise puan kaybı riski olmadan lige devam etti. Federasyon, soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

Erteleme, ligin genel akışını yavaşlattı. Takımlar, kalan maçlarını sıkıştırılmış bir programla tamamlayacak. Yeni Malatyaspor'un taraftar grubu, kulübü desteklemeye devam ediyor. Soruşturmanın sonuçları, önümüzdeki haftalarda netleşecek.