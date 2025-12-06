Premier Lig’de haftanın açılış maçında Aston Villa ile Arsenal, Villa Park’ta karşı karşıya geldi. Maç tempolu başlasa da ilk 30 dakikada iki takım da skor üretemedi. Ev sahibi ekip aradığı golü 36. dakikada Matty Cash’in kaydettiği şutla buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Trossard oyuna girdi, skoru eşitledi

İkinci yarıda oyuna müdahale eden Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Leandro Trossard’ı sahaya sürdü.

Belçikalı yıldız, değişikliğin hemen ardından 52. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Bu golün ardından tempo yükselse de iki takım da final paslarında istediğini bulamadı.

90+5’te gelen gol Villa Park’ı ayağa kaldırdı

Maçın berabere biteceği düşünülürken, Aston Villa son dakikalarda oyuna ağırlığını koydu.

87. dakikada oyuna giren Emi Buendia, uzatma bölümünde sahneye çıkıp 90+5’te attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Bu gol aynı zamanda haftanın en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Arsenal liderliği tehlikeye attı

Bu sonuçla Arsenal:

33 puanda kaldı

11 maç sonra Premier Lig’de yenildi

Sezonun ikinci mağlubiyetini aldı

Arsenal son olarak 3. haftada Liverpool’a kaybetmişti.

Şampiyonlar Ligi’nde ise İngiliz temsilcisinin tüm maçlarını kazanarak elde ettiği 15 puanlık form grafiği Premier Lig’de sürdürülemedi.

Aston Villa’nın seri galibiyetleri devam ediyor

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa:

Premier Lig’de son 5 maçını kazandı,

Avrupa Ligi’nde üst üste iki galibiyet aldı,

Son 10 lig maçında 9 galibiyet 1 beraberlik elde ederek ligin en formda ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu galibiyetle Aston Villa puanını 30’a yükseltirken, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

Gelecek hafta fikstürü

Arsenal, gelecek hafta Wolverhampton’ı konuk edecek.

Aston Villa ise West Ham United deplasmanına çıkacak.