Son Mühür - Galatasaray, yeni sezonda gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen transferi kapsamında izlediği stratejilerle sportif gelirlerini artırmayı sürdürüyor. Özellikle loca satışlarından elde edilen kazanç, yıldız futbolcunun maliyetinin karşılanmasında önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Galatasaray, transfer hedefleri arasında yer alan Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yürüttüğü mali planlamada önemli bir ilerleme kaydetti. Oyuncunun maaş giderini dengelemek amacıyla ayrılan 8 locadan 7’sini satan kulüp, bu satışlardan yaklaşık 10 milyon euro gelir elde etti. Bu adım, sarı-kırmızılıların transfer politikasının somut sonuçlar vermeye başladığını gözler önüne seriyor.

Maaşı mı kesilecek?

SkySpor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, kulübe destek veren ünlü isimleri de paylaştı. Küçük’ün aktardığına göre, Alman futbolcular Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray’dan 3 yıllığına 8 kişilik bir loca satın aldı. Bu locanın ücreti, Sane’nin maaşından düşülerek kulübe maddi katkı sağlandı.

Küçük, Leroy Sane’nin Galatasaray’a duyduğu ilginin kısa vadeli değil, kalıcı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Okan Buruk ve yönetim nezdinde Sane’de yükseliş var. Galatasaray’da herhangi bir sorun teşkil etmiyor”