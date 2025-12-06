Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşmaya hazırlanırken, kulüp başkanı Sadettin Saran gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Saran, özellikle Galatasaray’ın dün Samsunspor’la oynadığı maçın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonuna dikkat çekti.

“Dünkü olaylar bizi hem şaşırttı hem üzdü”

Saran, seçim döneminden bu yana Fenerbahçe’nin sahada spor ahlakına bağlı, adil mücadele eden, oyundan kaçmayan bir takım kurma hedefinden ödün vermediklerini belirterek şunları söyledi:

“Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayan, ahlaklı bir takım kuracağız demiştik. Bunu büyük ölçüde gerçekleştirdik. Ancak dün yaşananlar bütün camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü.”

“Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur”

Saran, bazı çevrelerin Fenerbahçe’yi provokatif bir alana çekmeye çalıştığını belirterek kulüp olarak buna kapı aralamayacaklarını dile getirdi:

“Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu gidişat Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur.”

Federasyonla temas: “Doğrusunun yapılacağına inanıyoruz”

Fenerbahçe Başkanı, tartışmalı pozisyonun ardından federasyon yetkilileriyle iletişime geçtiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi:

“Arkadaşlarım bugün federasyonla görüştü. Ben de başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına ve doğrusunu yapacağına inanıyoruz.”

Saran’ın bu açıklaması, camiada hem destek hem de dikkatle takip edilen bir mesaj olarak değerlendirildi.

Gözler Başakşehir deplasmanında

Sarı-lacivertli ekip, tüm bu tartışmaların gölgesinde RAMS Başakşehir karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe, kritik deplasmanda hem liderlik yarışında hata yapmak istemiyor hem de saha dışındaki gündemi sportif başarıyla gölgelemeyi hedefliyor.