Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma, tempolu anlara sahne olurken iki ekip de oyunun belirli bölümlerinde üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Skriniar ile öne geçti

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, organize ataklarla gol aradı. Sarı-lacivertliler aradığı golü Milan Skriniar’ın kaydettiği golle buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti.

Gol sonrası oyunun kontrolünü bir süre elinde tutan Fenerbahçe, farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.

Başakşehir Bertuğ ile yanıt verdi

Ev sahibi ekip RAMS Başakşehir, ikinci yarıda oyunu dengelemeyi başardı. Hücum varyasyonlarını artıran turuncu-lacivertliler, genç oyuncu Bertuğ’un golü ile skoru 1-1’e getirerek maça ortak oldu.

Golün ardından iki ekip de galibiyet için hamleler yaptı ancak kalan dakikalarda başka gol çıkmadı.

İlk 11'ler!

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Talisca, Oğuz, Asensio, Duran