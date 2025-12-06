Son Mühür - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’li kimliğiyle yerli otomobil TOGG’un ilk seri üretim modeli T10X’i teslim aldı. Aracı teslim alırken yaptığı açıklamada Köksal, Atatürk milliyetçiliği ve yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Aracın teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Köksal, şunları ifade etti:

"Atatürk Milliyetçisiyim. Atatürk Milliyetçiliği yerli üretimi destekleyip ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmayı hedefler. Türkiye Cumhuriyetimizin üretimi olan TOGG gibi birçok marka aracımızın üretilmesi dileğiyle, Türk mühendislerine duyduğumuz güvenle TOGG T10X marka aracımızı teslim aldık"

"03 ATA 03"