Gençlerbirliği Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrede kulübün mali planı ve denetim raporları üyelerle paylaşılırken, genel kurulun en kritik başlığı başkanlık seçimi oldu. Mevcut başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin’in yarışması beklenen seçimde, her iki ismin de adaylıktan çekilmesi üzerine Arda Çakmak tek aday olarak seçime girdi.

Çakmak, açık oylamayla başkanlığa seçildi

Tek adaylı seçimde açık oylama yapıldı ve delegelerin desteğini alan Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin yeni başkanı oldu. Salonda, yeni yönetim döneminin kulüp için önemli bir kırılma noktası olacağına dair görüşler dikkat çekti.

“Gençlerbirliği’ni şeffaf bir kulüp haline getireceğiz”

Başkan seçilmesinin ardından kürsüye çıkan Arda Çakmak, duygusal ve net mesajlar içeren bir konuşma yaptı. Çakmak, yıllardır kulübün içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Her şeyi kulübü daha iyi noktaya taşımak için yapacağım. Gençlerbirliği’ni gerçekten yürekten seven bir insanım. 1980’den beri bu kulübün içindeyim. Çocukluğumdan beri bu kapılardan girip çıktım. Size bir söz veriyorum: Yarın sabahtan itibaren Gençlerbirliği şeffaf bir kulüp olacak. Kaç lira borcumuz var, kaç üyemiz var, ne kadar alacağımız var; tümünü bu hafta içinde internet sitemizden açıklayacağız.”

“Başaramadığım noktada çekinmeden çıkar söyl­erim”

Arda Çakmak, görev sürecine ilişkin delegelere açık bir taahhüt verdi:

“Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ama bir gün yapamadığımı hissedersem, buraya çıkıp ‘Arkadaşlar, benden bu kadar’ demekten asla çekinmem.”

Çakmak ayrıca, Hacettepespor’da başkan olduğu dönemi hatırlatarak yarın oynanacak Karagümrük maçına da değindi:

“Hacettepe Başkanı olduğumda ilk maçımızı Karagümrük’le deplasmanda oynamıştık. Yarın yine Karagümrük maçımız var. İnşallah kazanacağız. Kulübü hak ettiği yere getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın.”

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Genel kurulda Arda Çakmak’ın yönetim listesi de açıklandı. Listede yer alan isimler şöyle:

Arda Çakmak, Arif Ölmez, Evren Han, Tolga Aslan, Lokai Arslan, Nurettin Özbek, Nike Tigrek, Murat Kahramaner, Nüftu Bircan, Okan Can Çelik, Seray Ardıç, Hasan Erol, Hakan Kaynar, Barış Kayıkçı, Abdulhamit Vardar, Savaş Çolakgüllü, Kerner Köseoğulları, Kubilay Güvenç, Murat Aras, Gün Emre Tüger, Seçkin Altınel, Çağrı Çetin, Kadir Hatipoğlu, İbrahim Etem Kaşar, Ertuğrul Cem Cihan.