Son Mühür/ Begüm Mol- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025’te Şişli’deki Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest konseriyle ilgili soruşturma başlattı. Halka açık etkinlikte grup üyelerinin şarkı söylemesi sırasında sahnede yapılan dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından inceleme başlatıldığı açıklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyesi 6 kişi ile birlikte toplam 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece konser sonrası başlayan yargı sürecinde ilk aşama tamamlanmış oldu.

Sinan Akçıl’dan sert eleştiri

Yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme de şarkıcı Sinan Akçıl’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, Manifest’in kurucusunu bilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Manifest grubunu kim kurdu bilmiyorum ama şu an çok mutludur, zeki birisiymiş. Bizde hep aynı sistem: Kışkırt, kavgaya sok, ceza alıyormuş gibi mağdur göster, iş büyüsün, grup unutulup gidene kadar ekmek ye. Tek üzüldüğüm, olayları çaresiz ve ne olduğunu anlamadan izleyen 12-16 yaş kitlesi.”

Manifest konseriyle ilgili soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada farklı tepkiler gelmeye devam ediyor. Grup üyeleri hakkındaki adli kontrol tedbiri sürerken, kamuoyunun gözü yargı sürecinde olacak.