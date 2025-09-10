Son Mühür/ Begüm Mol- Seçkin, eşi Çağrı Terlemez’in simülatör programından çıkışı sırasında, takıntılı takipçinin bir kafede saatlerce beklediğini belirtti. Takipçinin eşine “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” şeklinde mesajlar gönderdiğini aktardı.

Defalarca uzaklaştırma kararı aldı

Şarkıcı, İstanbul dışında yaşayan bu kişinin defalarca uzaklaştırma kararına rağmen kendilerini aramaya ve tehdit etmeye devam ettiğini ifade etti. Seçkin, takipçinin farklı numaralar üzerinden gece gündüz arayarak hayatlarını kâbusa çevirdiğini söyledi.

“Artık ölümle tehdit ediyordu”

Seçkin, sürecin artık ölüm tehdidi boyutuna ulaştığını vurgulayarak, “Bu şahıs yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir” dedi.

“Polis görevini yaptı”

Sanatçı, gözaltına alınan kişinin kısa süre içerisinde serbest bırakılacağını belirterek, “Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Acilen kontrol altına alınmalı”

Ece Seçkin, takıntılı takipçinin serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplum güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu.