Son Mühür- Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl, çevik kuvvet polislerinin yoğun koruması altında sahneye çıktı. Polislerin adeta etten duvar ördüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Çevik kuvvet eşliğinde sahneye çıktı

Darende Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali’nde konser veren Sinan Akçıl, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde sahneye alındı. Polislerin şarkıcının etrafını sarması, etkinlikte izleyenlerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Akçıl’ın sahneye bu şekilde çıkarılması kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tartışma yaratırken birçok kullanıcı, konser için alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

AK Parti bağlantısı iddiaları yeniden gündeme geldi

Konserin AK Partili Darende Belediyesi tarafından düzenlenmesi ve Akçıl’ın sık sık iktidar partisiyle anılması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Daha önce MKYK listesiyle gündeme gelmişti

Sinan Akçıl, daha önce AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alacağı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Listede yer almayan Akçıl, o dönem yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini dile getirmişti.

Akçıl: “Her zaman ülkemin hizmetindeyim”

Akçıl, söz konusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben her zaman güzel ülkemin hizmetindeyim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Ben şimdilik sanat ve müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum.”

Konserden çok güvenlik konuşuldu

Darende’deki festival kapsamında verilen konserde şarkılar ve kutlama coşkusu yerine, güvenlik önlemlerinin gündem olması dikkat çekti. Akçıl’ın performansından çok, çevresindeki polis koruması geceye damga vurdu.