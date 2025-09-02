Son Mühür- Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, kadınların yaşam tarzı ve kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilmesine sert çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, kadın cinayetlerini mazur göstermeye çalışan zihniyetlere isyan etti.

Hadise sessiz kalmadı

Kadınların erkekler tarafından öldürülmesinin ardından yapılan “kıyafeti yüzünden”, “yaşam tarzı nedeniyle” gibi yorumlara tepki gösteren Hadise, bu anlayışın cinayetleri meşrulaştırdığını vurguladı.

"Asıl suçlu katildir, kadın değil"

Hadise, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bir kadının ölümünde asıl katilleri katil olarak görmeyip suçu kadına yükleyen bu zihniyetler var oldukça hiçbir şey değişmeyecek.”

"Kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor"

Sanatçı, özellikle kadınların hayatına ve tercihine müdahale eden söylemlere karşı şu sözlerle tepkisini dile getirdi: “Kadınların vahşice öldürülmesini kıyafetine, yaşamına bağlayan kapalı zihinler konuştuğunda acımız katlanıyor.”

"Sesleri sustuğunda çok şey değişecek"

Hadise, kadınların yaşam hakkını hedef alan bu anlayışların sona ermesi gerektiğini belirterek, “Ama sesleri sustuğunda, bakış açıları değiştiğinde çok şey farklı olacak. Kadınlar için, hayatlarımız için.” dedi.