Son Mühür - Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarına yapılması planlanan zammın 2026 Ocak ayına kadar ertelendiği açıklandı. Bu kararla ilgili, söz konusu illerdeki pideci, simitçi ve çörekçilerin bağlı bulunduğu esnaf odası başkanları ortak bir duyuru yaptı.

Zam ertelendi

Açıklamada, geçtiğimiz hafta artan maliyetler sebebiyle simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya çıkarılmasına karar verildiği hatırlatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu süreçte odalara binlerce dilekçenin ulaştığı ve vatandaşların simit fiyatlarının günlük hayatlarını önemli ölçüde etkilediğini ifade ettikleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz."