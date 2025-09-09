Son Mühür- CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Tekin, "Biz kayyum değiliz," diyerek göreve geliş amacının partideki sorunları çözmek olduğunu vurguladı.

Polis eşliğinde gitme sebebi neydi?

Tekin, İstanbul İl Başkanlığı binasına polis eşliğinde gitmesinin nedenini, günlerdir yapılan "binaya gelin" çağrıları ve artan kalabalık olarak açıkladı. "Bu kalabalık nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan destek talep ettim," diyen Tekin, ailesine ve kendisine yönelik tehdit ve çirkinliklerden duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Bu durumun Türk vatandaşlarının geleneğine aykırı olduğunu savunan Tekin, özellikle sosyal medya üzerinden saldırıya uğradığını belirtti.

"Özgür Özel'i karşılayacağım"

"Kayyum meselesinden haberim yoktu, hükümetle temasım yok," diyerek hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Tekin, önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğini duyurdu. Tekin, bu ziyaret kapsamında hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Özgür Özel'i ziyaret edeceğini söyledi. Özgür Özel'den randevu gelmeyeceği yönündeki iddiaları da yalanlayan Tekin, Genel Başkan'ı karşılamanın kendisi için bir onur olduğunu ve kuruluş yıldönümünde çelenk koyma töreninin ardından Özgür Özel'i karşılayacağını ifade etti.

"Eski-yeni kavramı CHP'ye zarar verir"

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan gelen eleştirilere de yanıt veren Gürsel Tekin, "Biz particiyiz, partili değiliz," diyerek partililik kimliğini kimseyle tartışmak istemediğini belirtti. Tekin, parti içi kavgaların ve "eski-yeni" ayrımının CHP'ye büyük zarar vereceğini, bu nedenle birleştirici bir çaba göstereceğini vurguladı. 14 Eylül'de yapılacak mitingde de bu birleştirici ruhun sergilenmesi gerektiğini söyledi.

"Herkesle kucaklaşmak istiyorum"

Gürsel Tekin, ilçe kongrelerinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti ve aldığı görevlendirme hakkında son olarak, "Linç konusunda şerbetli olduğum için sorun etmiyorum, göreve devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Tekin, doğru bildiği yolda ilerlemeye devam edeceğini ve bir ay sonra herkesin kendisinin haklı olduğunu göreceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Partideki herkesle kucaklaşmak istediğini belirterek, eski abilik ve liderlik rolünü yeniden kazanmayı arzu ettiğini dile getirdi.