Son Mühür- Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre, aralarında Simge Sağın, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Ziynet Sali ve Meriç Aral gibi isimlerin de bulunduğu 19 ünlü gözaltına alındı. İddialar sosyal medyada hızla yayıldı, menajerler ve avukatlar konuyla ilgili ilk açıklamaları yaptı.

Gözaltı iddiası sosyal medyadanın gündemine oturdu

8 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde birçok sosyal medya hesabı, “19 ünlü gözaltına alındı” başlığıyla paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda özellikle şarkıcı Simge Sağın, İrem Derici, Ziynet Sali, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Meriç Aral gibi isimlerin yer alması dikkat çekti.

Simge Sağın cephesinden ilk açıklama: “ABD’de, klip çekiminde”

İddiaların ardından gözler ünlü popçu Simge Sağın’a çevrildi. Sağın’ın menajeri Özgür Aras, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Aras, “Simge bir haftadır Amerika’da, hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır. Avukatımız konunun takibinde” ifadelerini kullandı.

Avukatlar ve menajerler devrede

İddiaların yayılmasıyla birlikte birçok ünlü ismin menajerleri ve avukatları da harekete geçti. Bazı isimlerin temsilcileri, gözaltı iddialarının asılsız olduğunu ve sanatçıların rutin programlarına devam ettiğini belirtti. Kimi kaynaklar, isimlerin bazılarının ifadeye çağrıldığı ancak gözaltı durumunun söz konusu olmadığını ileri sürdü.