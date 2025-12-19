Son Mühür- Sanatçı Fatih Ürek’in, 15 Ekim tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı ve yaklaşık iki aydır yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu yönündeki iddialar gündeme geldi. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, konuya dair bilgiler gazeteci Özlem Gürses tarafından paylaşıldı.

Kalp krizi sonrası yoğun bakım süreci

Özlem Gürses’in aktardığı bilgilere göre, Fatih Ürek 15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. O tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtilen sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Gürses, tedavi sürecinin yaklaşık iki aydır devam ettiğini aktardı.

Zaman zaman tepki verdiği belirtildi

Paylaşılan bilgilere göre Ürek’in zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı ifade ediliyor. Ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Hayati fonksiyonlarla ilgili iddialar

Gürses, kendisine iletilen bilgilere dayanarak Fatih Ürek’in hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediğinin aktarıldığını belirtti. Ortaya çıkan tablonun, “bitkisel hayata benzer bir durum” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamasının ardından Gürses, sanatçı için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Resmi açıklama henüz yapılmadı

Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin olarak ailesi ya da yetkili sağlık kurumları tarafından yapılmış resmi bir açıklma şu ana kadar paylaşılmadı. Sanatçının tedavi sürecine dair gelişmelerin netlik kazanması için resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar bekleniyor.