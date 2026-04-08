Son Mühür- Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ve “uyuşturucu madde temin etmek” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Operasyon kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin de gerçekleştirildiği bildirildi.

Başsavcılıktan resmi açıklama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadelere yer verilmişti,

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü 'kamuoyunca bilinen şahıslara' yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Adli kontrol ve serbest bırakma kararları

Savcılık ifadelerinin ardından Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı verilmişti.

Hakimlik, Melek Mosso hakkında herhangi bir tedbir uygulanmaksızın serbest bırakılmasına karar vermişti. Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise savcılık sorgularının ardından doğrudan serbest bırakılmıştı.

Simge Sağın: “Ben kendime güveniyorum”

Hakkında adli kontrol kararı verilen Simge Sağın, yaşanan gelişmelerin ardından evinden bir açıklama yaptı. Sağın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bugün çok zor ve yorucu bir gün geçirdim ama yine de sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Bugün orada saç ve kan testimi yaptırdım.

Ardından az önce sağlık bakanlığı onaylı bir laboratuvarda tekrardan testimi yaptırdım. Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum. Sonuçları da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum."

Sağın'ın sevgilisi: “Simge’nin haberi yok”

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, Simge Sağın’ın evinde ele geçirilen uyuşturucu maddeye ilişkin dikkat çeken bir beyan yer aldı. Sağın’ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen şüpheli, ifadesinde olay gecesini anlatarak şunları söyledi:

"6 Nisan gecesi birlikte bir ödül törenine katıldıktan sonra Simge Sağın’ın evine geçtik. Gece ilerleyen saatlerde Simge üst katta uyurken ben alt katta bulunan çantamdaki esrarı çıkardım.

Günün stresli geçmesi nedeniyle çantamda bulunan maddenin yarısını içtim, kalan kısmını ise mutfakta bulduğum bir kutunun içine koydum."

Şüpheli, evde bulunan uyuşturucu madde ve aparatların kendisine ait olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir."