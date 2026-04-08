Kanal D ekranlarının fenomen yapımı ‘Eşref Rüya’ dizisinde canlandırdığı "Kadir Baba" karakteriyle gönüllere taht kuran Görkem Sevindik, Filistinli esirlere yönelik insani duyarlılığı nedeniyle uluslararası bir krizin odağına yerleşti. Bölgedeki askeri hareketliliğin Lübnan ve Körfez ülkelerine yayıldığı bir atmosferde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bizzat Türk oyuncuyu hedef alan provokatif bir açıklama yayımladı.

İsrail Meclisi'nden tartışmalı idam yasası

Ortadoğu'da tansiyonun zirve yaptığı bu günlerde İsrail Meclisi Knesset, uluslararası hukuk çevrelerinde büyük tepki çeken yeni bir yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. Batı Şeria’da alıkonulan binlerce Filistinliyi doğrudan ilgilendiren bu yasayla birlikte, esirler için idam cezasına giden yolun önündeki engeller kaldırıldı. Af ve temyiz seçeneklerinin tamamen devre dışı bırakıldığı bu yasa, özellikle savunmasız durumdaki mahkûmlar için geri dönüşü olmayan bir süreci başlattı.

Kadir Baba karakterinden insanlık çağrısı

Toplumsal olaylara karşı hassasiyetiyle bilinen Görkem Sevindik, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla idam kararlarına sert tepki gösterdi. Yaklaşık 12 bin Filistinli mahkûmun ölümle burun buruna olduğunu ve bu sayının içinde 4 bin çocuğun bulunduğunu belirten ünlü oyuncu, takipçilerine "İnsanlığımızı bugün göstermeyeceksek ne zaman göstereceğiz?" sözleriyle seslendi. Sevindik’in vicdanlara hitap eden bu çağrısı, kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak küresel bir farkındalık yarattı.

Bakan Ben-Gvir’den oyuncuya videolu yanıt

Görkem Sevindik’in bu insani çıkışı, İsrail hükümetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i rahatsız etti. Ben-Gvir, bizzat bir video yayımlayarak doğrudan Sevindik’i ve dizideki karakterini hedef aldı. Bakanın, "Eşref Rüya'daki Kadir, hiçbir zaman gerçek bir Kadir Baba olamayacaksın; sen ancak Türk dizilerinde oynarsın" şeklindeki küçümseyici ve tehditkar ifadeleri, dijital dünyada yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

Dijital savaş ve boykot girişimleri

Bakanın açıklamasının ardından İsrail yanlısı hesaplar, Görkem Sevindik’e yönelik sistemli bir linç kampanyası başlatırken, oyuncunun rol aldığı diziye karşı boykot çağrılarında bulundular. Buna karşılık Türk dijital medya kullanıcıları, sanatçının arkasında durarak geniş çaplı bir destek hareketi örgütledi. Sanal dünyada yaşanan bu kutuplaşma, sanatın ve sanatçının siyasi baskılar karşısındaki duruşunu bir kez daha gündeme taşıdı.

"Vicdanımın sesini dinledim, tepkimin arkasındayım"

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Görkem Sevindik, yaptığı açıklamada sergilediği tutumun tamamen insani temellere dayandığını vurguladı. Sosyal medyada karşılaştığı bir videoda, çocuklarıyla son kez kucaklaşan babaların dramından derinden etkilendiğini ifade eden başarılı oyuncu, "Bir baba ve vicdan sahibi bir birey olarak empati kurdum; bu zulme sessiz kalamazdım" dedi. Sevindik, dizinin bölgedeki popülaritesine rağmen doğru bildiğini söylemekten çekinmeyeceğini ve her türlü savaşın karşısında durmaya devam edeceğini kararlılıkla belirtti.

