Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yargılandığı davada gerginlik çıktı.

Duruşma öncesinde, Silivri Cezaevi yerleşkesindeki mahkeme salonu küçük bir alana taşındı. Bu karar, davayı takip eden avukatlar, gazeteciler ve partililer arasında tepkiye yol açtı.

Jandarma görevlileri, kalabalığın içeri girmesini engelledi. Bu esnada avukatlarla jandarma arasında kısa süreli arbede yaşandı. Avukatlar barikatları aşarak salona girmeye çalışırken, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı atıldı.

Salon değişikliği krizi: İmamoğlu’ndan rest

İmamoğlu’nun avukatları, duruşmanın küçük salonda yapılmasına karşı çıkarak, salonun değiştirilmemesi halinde duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı. Yoğun tartışmaların ardından mahkeme heyeti, davayı 2 No’lu büyük salona taşıdı.

Ancak gerginlik bu kararla da sona ermedi. CHP’li milletvekilleri ve partililer, avukatların ve vatandaşların salona alınmamasını protesto etti. Dışarıda kalan izleyiciler ise “İzmir Marşı” söyleyerek tepkilerini dile getirdi.

Mahkeme kararından vaz geçti

Davanın önemli detaylarından biri, savcılığın yaptığı itirazla yaşandı. Daha önce, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanmasına izin verilmişti. Ancak savcılığın itirazı kabul edilince bu karar geri çekildi.

İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bugünkü duruşma, davanın ikinci oturumu niteliğinde.

CHP’den sert tepki: “Yargı adına büyük bir ayıp”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşmanın küçük salona alınmasını eleştirerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi:

“Ekrem Başkan’ın davasında avukatlar, gazeteciler, izleyiciler salona alınmıyor. Duruşmalar aleni olmalı. Türkiye bir hukuk devleti değil mi, Yılmaz Tunç?”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi İsmail Emre Telci ise yaşananları “açık faşist bir uygulama” olarak nitelendirdi. Telci, “Burası sıkıyönetim mahkemesi değil, duruşma salonu. Avukatlar olarak içeri alınmıyoruz. Yargı adına büyük bir ayıp yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Hakim salonu terk etti, basın dışarıda kaldı

Sözcü'nün haberine göre; “Basın mensuplarının bir kısmı dışarıda kaldı. Hakim, cuma günü büyük salonda teknik sorun olduğu, bu nedenle duruşmanın küçük salona taşındığını söyledi. Kendisi o gün izinliymiş, vekaleten bakan kişi bu salonu tercih etmiş.”

Yoğun gerginlik sırasında hâkim, cübbesini çıkararak duruşma salonunu terk etti. Jandarma Komutanı’na talimat vermek üzere dışarı çıktığını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, “İmamoğlu 15 milyon oy aldı, bu iş 50 kişilik salonda olmaz” sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu ve avukatları davaya katılmadı

Yaşanan kriz sonrası Ekrem İmamoğlu ve müdafileri Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin, yapılan uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirterek duruşma salonuna girmedi. Avukatlar, Silivri Adalet Sarayı binasından ayrıldı.

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, “Haklılığımızı sonuna kadar arayacağız. Bu dava bizim haklı olduğumuz bir davadır” dedi. İmamoğlu ailesi de duruşma sonrası Silivri’den ayrıldı.