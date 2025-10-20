Son Mühür- Özellikle dijital medyada ''Sokak röportajları''' olarak adlandırılan yayınların RTÜK'ün mercek altına aldığı kurumdan yapılan açıklamayla bir kez daha gözler önüne serildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin imzasıyla yayınlanan açıklamada, halkı karamsarlığa sürükleyen ve toplumda huzursuzluk yaratan yayınlar hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı uyarısına gazeteci İbrahim Kahveci dikkat çeken bir itirazda bulundu.

TÜİK'in yayınladığı verilerdeki olumsuz tabloya işaret eden Kahveci,

''Sayın Şahin diyor ki;

-her şeyin kötüye gittiği algısı vermeyin

-halkın umut duygusunu zedeleyen yayınlar yapmayın

-sistematik karamsarlık dili kullanmayın

-toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz

-halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğiniz

Peki, o zaman aşağıdaki verileri yayınlayan TÜİK ne olacak?

RTÜK acaba TÜİK'i mi kapatacak?'' diye sordu.



RTÜK Başkanı Şahin ne demişti?



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ''Kamuoyuna duyurulur'' başlığıyla yayınladığı açıklamada,

''Sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile “her şeyin kötüye gittiği” yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.'' mesajı vermişti.