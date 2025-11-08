Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavgada, M.A.Y. isimli şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan O.D., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.A.Y. ile O.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle O.D.’ye ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği O.D. ağır yaralandı

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği O.D., kanlar içinde yere yığıldı. Mahallede silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı O.D., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorların tüm çabalarına rağmen O.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, sokak bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Şüpheli için geniş çaplı arama başlatıldı

Olay sonrası kaçan M.A.Y.’nin yakalanması için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin olaydan sonra bölgeden araçla uzaklaştığı değerlendiriliyor.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.